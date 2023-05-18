Каждый четвёртый россиянин стал жертвой интернет-хакеров или мошенников

Опрос, проведенный медиахолдингом Rambler&Co среди почти 200 тысяч интернет-пользователей, показал, что 38% респондентов никогда не становились жертвами интернет-мошенников. 23% не смогли защитить свои данные, а 23% находились на грани, но приняли меры. 16% участников опроса отметили случаи пострадавших знакомых от киберпреступлений.

Среди тех, кто пострадал, 37% сообщили о краже паролей от социальных сетей, 25% раскрыли данные своих платежных карт мошенникам, 21% открыли фишинговые ссылки, 9% подверглись взлому рабочих компьютеров, а 8% столкнулись с кражей личных данных.

63% опрошенных уверены, что знают все правила кибербезопасности, 27% признают, что им бы не помешало дополнительное обучение, а 10% считают эту область сложной и неспособны полностью разобраться в ней.

Респонденты также отметили правила, которые они соблюдают при использовании интернета. 42% избегают ввода персональных данных на подозрительных сайтах, 35% вообще не вводят свои данные нигде. 16% особенно осторожны с паролями от онлайн-банков, а 7% не беспокоятся о возможном взломе.

39% респондентов уверены в надежности своих паролей и своей памяти. 32% хранят коды доступа на бумаге в надежном месте, 15% используют сервисы для безопасного хранения паролей, а 14% используют простые и запоминающиеся последовательности.

Большинство участников опроса (63%) получили знания о кибербезопасности самостоятельно. 15% получают советы от родственников-специалистов, 12% прошли инструктаж на работе, и 10% посещали специальные курсы вне своей работы.

Опрос проводился медиахолдингом Rambler&Co с 4 по 11 мая 2023 года среди 173 627 пользователей, включая 72% мужчин и 28% женщин.