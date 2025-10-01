Каждый пятый телевизор в России теперь работает на смарт-ТВ от Яндекса

Пользователи всё чаще используют свои смарт-телевизоры для доступа к онлайн-кинотеатрам. С ноября 2024 года по август 2025 года, доля этого сценария выросла до 29%. Также на 8 процентных пунктов увеличилось время, которое зрители проводят за просмотром телеканалов через устройства с Алисой.

Популярность видеосервисов также демонстрирует положительную динамику. Особенно заметно выросло использование отечественных платформ. Время просмотра российских хостингов увеличилось с 11% до 16%, а лидер этой категории, VK Видео, удвоил свои показатели.

Представитель Яндекса Марьяна Гланштейн отметила, что за четыре года платформа YaOS установилась в миллионах домохозяйств. По её словам, рынок смарт-ТВ в России претерпел изменения, и теперь пользователи и производители проявляют больше доверия к локальным операционным системам, которые получают регулярные обновления и поддержку.

Эксперты подчёркивают важность развития отечественных ОС. Рустам Каримов из онлайн-кинотеатра «Иви» считает, что удобство просмотра контента напрямую зависит от надежности платформы. Совместная работа разработчиков, производителей устройств и создателей контента позволяет создавать системы, отвечающие запросам зрителей.

Дистрибьюторы техники также отмечают растущий интерес к российским решениям. Екатерина Субботина из компании «Мерлион» связывает эту тенденцию с нестабильностью поставок и работы софта некоторых зарубежных брендов.

По данным компании «Марвел-Дистрибуция», в 2024 году россияне купили на 11,3% меньше телевизоров, чем годом ранее. Лидерами продаж стали телевизоры Haier, Xiaomi, «Сбера» и TCL. Компания также зафиксировала почти двукратный рост рынка ТВ-приставок. В 2024 году их продажи достигли 1,26 млн штук на сумму 4,8 млрд руб. Среди брендов с заметной долей рынка — Xiaomi (11%), «Сбер» (10%), Яндекс (6%), Tanix (7%) и MI (7%).