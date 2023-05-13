Кетогенная диета защитила от последствий инсульта

Российские исследователи установили, что кетогенная диета защитила ДНК митохондрий от повреждений при инсульте. Употребление же в пищу гидроксицитриновой кислоты — пищевой добавки для похудения — лишь усугубило последствия болезни. Работа ученых опубликована в журнале Molecular Neurobiology.

При инсульте происходит резкое нарушение кровоснабжения головного мозга. Это в том числе приводит к нарушению работы митохондрий — энергетических станций клеток. Поддержание этих органелл в порядке поможет ускорить восстановление пациента и предотвратить осложнения. Так как митохондрии участвуют в синтезе энергии из пищи, изменение рациона может оказать влияние на их работу и без приема лекарств.

Исследователи из Воронежского государственного университета и Института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ провели эксперимент на 69 мышах с целью узнать, как воздействуют на митохондрии две разных диеты: кетогенная диета и с приемом гидроксицитриновой кислоты.

Ученые вызывали у мышей инсульт и наблюдали, за тем, как ведут себя три группы: со стандартным питанием, на кетогенной диете и на «гидроксицитриновой». После инсульта у мышей на кетогенной диете количество повреждений не отличалось от количества дефектов у здоровых грызунов — это значит, что перед инсультом ДНК митохондрий были защищены от повреждений.

Гидроксицитриновая кислота, напротив, не защищала мозг от повреждений при инсульте. Половина мышей погибла в течение трех дней после инсульта, а у выживших было на 27,5% больше повреждений, чем у мышей на стандартной диете. Кроме того, ученые выявили у гидроксицитрата ряд выявленных побочных эффектов.