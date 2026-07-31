Хакеры GOFFEE обновили тактику и атаковали ИТ-сектор через поддельные 1С-документы

«Лаборатория Касперского» зафиксировала новую волну кибершпионажа от группировки GOFFEE. Если раньше хакеры полагались в основном на собственное вредоносное ПО, то теперь они активно используют легитимные утилиты и ручное управление — так их сложнее обнаружить. В зоне риска не только российские ИТ-компании, но и организации из Беларуси.

В этот раз злоумышленники делают ставку на фишинг с «повреждёнными» документами. Часть кириллических букв в файлах заменена другими символами — документ выглядит битым, и пользователю предлагают «включить содержимое» для восстановления. На деле это запускает загрузку удалённого шаблона с макросом, который и доставляет вредоносную нагрузку. Чтобы жертва не сомневалась, вложения маскируют под бухгалтерские выгрузки из 1С или другие рабочие документы.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что ИТ-сектор остаётся одной из самых атакуемых отраслей — наряду с госучреждениями и промышленностью. И это неслучайно, так как 50% российских компаний работают с 50+ поставщиками ПО и «железа», а 14% — более чем со 100. Компрометация одного звена в цепочке поставок может обернуться проблемами для десятков контрагентов. В «Лаборатории Касперского» подчёркивают: GOFFEE продолжает совершенствовать инструментарий и осваивать новые тактики.