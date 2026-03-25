Хакеры научились прятать управление вредоносами в Spotify и Chess.com

Маскировка под легальные сервисы стала новой тактикой российских киберпреступников. Вместо того чтобы прописывать IP-адреса серверов управления в коде, они прячут их в публичных аккаунтах на популярных платформах. Это позволяет вредоносу без подозрений проходить через системы мониторинга, поскольку трафик выглядит как обычное обращение к Spotify или Chess.com.

MaskGram Stealer способен похищать не только учётные данные, но и информацию о системе, установленных приложениях, процессах, браузерах, почтовых клиентах, мессенджерах, VPN и других сервисах. Кроме того, он может делать скриншоты и загружать дополнительные модули, что усложняет его анализ. Распространяется вредонос через социальную инженерию: его предлагают пользователям как легальный инструмент или взломанную версию популярных программ.

Специалисты отмечают, что вредонос используется как минимум с середины 2025 года и продолжает активно применяться. Ранее подобные схемы фиксировались с использованием Steam, Twitter и YouTube. Эксперты рекомендуют компаниям отслеживать обращения к Spotify и Chess.com из корпоративных сетей — это может быть признаком заражения.