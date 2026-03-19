Хирург: структура миокарда слишком сложна для создания искусственного сердца

Ранее президент Владимир Путин на Форуме будущих технологий в Москве заявил, что создание «живого сердца» пока неблизко, но появление тканей, сосудов и отдельных органов уже не фантастика. Он подчеркнул, что на пути таких разработок не должно быть бюрократических барьеров.

Жульков пояснил, что сложность устройства миокарда — ключевое препятствие. Волокна сердечной мышцы переплетены особым образом, в них встроены нервная система и сосуды, и повторить такую геометрию современные технологии не могут.

Альтернативой может стать ксенотрансплантация с применением генетических технологий. Учёные смогут изменять гены животных, ответственные за отторжение органа, и использовать их как «контейнеры» для выращивания человеческого сердца. Это дорого, но, по мнению хирурга, более реалистично, чем полный искусственный аналог.

«Структура миокарда настолько сложна - сплетение этих волокон и внедрение в них автономной нервной системы, своей системы кровоснабжения и при этом определенной геометрии - приводит к тому, что фактически сегодня мы не способны создать или воссоздать структуру, схожую с той, что наблюдаем в живом миокарде», — подчеркнул врач.