В России
Опубликовано 06 августа 2026, 22:30
1 мин.

Хуснуллин призвал проработать ж/д выход к Индийскому океану

На случай рисков в Босфоре и Ормузе
Вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью ТАСС заявил о необходимости рассмотреть железнодорожный выход к Индийскому океану. По его словам, при возникновении проблем в Босфоре и Ормузе могут потребоваться альтернативные маршруты через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан.
Хуснуллин призвал проработать ж/д выход к Индийскому океану
© Government.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

Хуснуллин также добавил, что строительная отрасль России нуждается в долгосрочном финансировании. Отрасль уже сейчас способна освоить дополнительно около триллиона рублей в год, но при гарантированном объёме на пять лет вперёд можно нарастить мощности и строить ещё больше.

На фоне конфликта США и Ирана возникли проблемы с судоходством через Ормузский пролив, через который транспортируется около 25% мировых объёмов нефти и 20% СПГ. Иран закрыл пролив для судов, связанных с США, Израилем и поддержавшими агрессию странами.

«Железнодорожный выход к Индийскому океану тоже нужно рассматривать. При рисках на Босфоре и в Ормузе могут потребоваться альтернативные маршруты: через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Любые варианты выхода к Индии годятся», — подчеркнул вице-премьер.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#правительство
,
#ржд
,
#индия
,
#В России
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Хуснуллин призвал проработать ж/д выход к Индийскому океану