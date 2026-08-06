Хуснуллин призвал проработать ж/д выход к Индийскому океану

Хуснуллин также добавил, что строительная отрасль России нуждается в долгосрочном финансировании. Отрасль уже сейчас способна освоить дополнительно около триллиона рублей в год, но при гарантированном объёме на пять лет вперёд можно нарастить мощности и строить ещё больше.

На фоне конфликта США и Ирана возникли проблемы с судоходством через Ормузский пролив, через который транспортируется около 25% мировых объёмов нефти и 20% СПГ. Иран закрыл пролив для судов, связанных с США, Израилем и поддержавшими агрессию странами.

«Железнодорожный выход к Индийскому океану тоже нужно рассматривать. При рисках на Босфоре и в Ормузе могут потребоваться альтернативные маршруты: через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Любые варианты выхода к Индии годятся», — подчеркнул вице-премьер.