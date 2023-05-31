Киберпсихологи изучили сонливость россиян

Специалисты из лаборатории киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского изучили динамику сонливости у россиян.

В исследовании приняли участие более 200 человек в возрасте от 25 до 72 лет. Они оценивали свое состояние в определенный момент времени по «золотым стандартам» — Каролинской и Стэнфордской шкалам сонливости. В то же время ученые добавили в опросники и дополнительные показатели — пол, возраст, рост, вес, наличие хронических заболеваний, наличие проблем со сном, потребление кофе, водительский стаж и курение, время засыпания и пробуждения.

Однако, в отличие от классических экспериментов, сонливость отслеживалась в естественных условиях — участникам не нужно было спать в лаборатории. Они надевали датчик сердечного ритма и оценивали своё состояние с 20:00 вечера до момента засыпания. Кроме того, участники эксперимента описывали свою сонливость и во время пробуждения в 6:00 утра.

Выяснилось, что именно в это время сонливость, росшая начиная с 20:00, достигала своего пика. При этом более выраженная сонливость вечером обнаружилась у заядлых любителей кофе. Однако чашка кофе в день не повредит сну, успокаивают исследователи: проблемы с нарушением бодрствования вызывает накопительный эффект кофеина.