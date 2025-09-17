Китайский автобренд Geely планирует производить некоторые модели в России

Известно, что Geely намерена выпускать седан Emgrand и рассматривает возможность сборки модели Monjaro, но окончательное решение пока не принято.

Как отмечает издание, повышенное внимание к локализации, вероятно, обусловлено ожиданиями увеличения утильсбора и привлекательными условиями компенсации за организацию местного производства.

Судя по всему, в центре обсуждения находится потенциальное партнёрство с АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которое владеет брендом Volga и имеет — в 2024 году на правах аренды — доступ к линии сборки легковых автомобилей на автозаводе в Нижнем Новгороде, где автомобили Volkswagen выпускались до 2022 года. Однако Geely пока не предоставила никаких комментариев по этому поводу.