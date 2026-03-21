Опубликовано 21 марта 2026, 23:55
Клименко: до возможной блокировки Telegram остались считанные дни

Мессенджер не обойдёт блокировку, как в 2018 году
С начала марта российские пользователи Telegram фиксируют перебои в работе: проблемы с отправкой сообщений, загрузкой медиафайлов. В СМИ появилась информация, что блокировка может произойти 1 апреля. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью изданию «Аргументы и Факты» выразил мнение, что основатель мессенджера Павел Дуров вряд ли пойдёт на уступки, поэтому государство, скорее всего, примет решение о блокировке.
Клименко: до возможной блокировки Telegram остались считанные дни
По словам эксперта, сейчас у Роскомнадзора есть технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные у операторов связи. Они позволяют мониторить трафик и блокировать VPN. В отличие от ситуации 2018 года, когда мессенджер блокировали «тупо по IP», теперь ограничения будут более жёсткими, и обойти их будет сложнее.

Клименко считает, что у Telegram могут появиться встроенные прокси, которые помогут частично сохранить доступ, но полностью функционировать мессенджер не сможет. Он подчеркнул, что Дуров не предпринимает шагов для сохранения работы сервиса в России, а РКН планомерно сокращает количество доступных VPN-сервисов.

«Думаю, что вариант 2018 года не пройдет. Тогда блокировали тупо по IP раз в сутки, у Роскомнадзора ничего не было. Сейчас у РКН есть технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые стоят у операторов, мониторят трафик и блокируют VPN. Я думаю, что какие-то встроенные прокси будут внутри Telegram, это может быть каким-то коротким решением проблемы, но варианта, что мессенджер будет полностью функционировать, а Роскомнадзор за этим будет наблюдать, точно не будет. В этот раз повторения истории 2018 года не будет», – отметил эксперт.