Клименко: до возможной блокировки Telegram остались считанные дни

По словам эксперта, сейчас у Роскомнадзора есть технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные у операторов связи. Они позволяют мониторить трафик и блокировать VPN. В отличие от ситуации 2018 года, когда мессенджер блокировали «тупо по IP», теперь ограничения будут более жёсткими, и обойти их будет сложнее.

Клименко считает, что у Telegram могут появиться встроенные прокси, которые помогут частично сохранить доступ, но полностью функционировать мессенджер не сможет. Он подчеркнул, что Дуров не предпринимает шагов для сохранения работы сервиса в России, а РКН планомерно сокращает количество доступных VPN-сервисов.

«Думаю, что вариант 2018 года не пройдет. Тогда блокировали тупо по IP раз в сутки, у Роскомнадзора ничего не было. Сейчас у РКН есть технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые стоят у операторов, мониторят трафик и блокируют VPN. Я думаю, что какие-то встроенные прокси будут внутри Telegram, это может быть каким-то коротким решением проблемы, но варианта, что мессенджер будет полностью функционировать, а Роскомнадзор за этим будет наблюдать, точно не будет. В этот раз повторения истории 2018 года не будет», – отметил эксперт.