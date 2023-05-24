Когда б вы знали, из какого сора: российские ученые создали новый способ получения активированного угля

Когда б вы знали, из какого сора: российские ученые создали новый способ получения активированного угляДля него требуются два реактора
Новый способ томских ученых позволяет получить технический активированный уголь из промышленных отходов.
Исследователи из Томского политехнического университета разработали технологию получения активированного угля из промышленных отходов — опилок, резиновой крошки, нефтяного шлама и пластика. Заявка на патент готовится, отмечается в сообщении пресс-службы вуза.
В основе разработанного российскими учеными способа лежит двухстадийная термическая конверсия. Сначала исходное сырье в сыпучем виде поступает в реакционную камеру пиролиза, и нагревается до 700 °С. В результате образуются жидкие углеводороды, горючие газы и углеродный остаток — полукокс. Последний затем перегружается в другой, меньший реактор, где при температуре до 1000 °С с помощью углекислого газа или перегретого пара из него образуется активированный уголь.
Получившийся продукт — технический, его можно использовать как сорбенты для систем очистных сооружений или сырья для изготовления различных материалов, отмечает один из исследователей Константин Слюсарский. По его мнению, разработчикам удалось снизить стоимость и минимизировать энергозатраты на производство продукта, привозимого сейчас преимущественно из-за границы.