Когда б вы знали, из какого сора: российские ученые создали новый способ получения активированного угля

Исследователи из Томского политехнического университета разработали технологию получения активированного угля из промышленных отходов — опилок, резиновой крошки, нефтяного шлама и пластика. Заявка на патент готовится, отмечается в сообщении пресс-службы вуза.

В основе разработанного российскими учеными способа лежит двухстадийная термическая конверсия. Сначала исходное сырье в сыпучем виде поступает в реакционную камеру пиролиза, и нагревается до 700 °С. В результате образуются жидкие углеводороды, горючие газы и углеродный остаток — полукокс. Последний затем перегружается в другой, меньший реактор, где при температуре до 1000 °С с помощью углекислого газа или перегретого пара из него образуется активированный уголь.

Получившийся продукт — технический, его можно использовать как сорбенты для систем очистных сооружений или сырья для изготовления различных материалов, отмечает один из исследователей Константин Слюсарский. По его мнению, разработчикам удалось снизить стоимость и минимизировать энергозатраты на производство продукта, привозимого сейчас преимущественно из-за границы.