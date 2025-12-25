Комплекс для моделирования посадки многоразовой ракеты создали в МАИ

Опубликовано 25 декабря 2025, 20:541 мин.
Комплекс для моделирования посадки многоразовой ракеты создали в МАИПрограмма поможет отработать возвращение первой ступени
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что студенты вуза разработали аппаратно-программный комплекс для точного моделирования управляемого спуска и посадки первой ступени многоразовой ракеты. Он позволяет на ранних этапах проектирования тестировать алгоритмы управления, что дешевле и быстрее экспериментальных пусков.
Система в реальном времени учитывает динамически меняющиеся условия полета: снижение массы, изменение свойств атмосферы и инерцию от остатков топлива. Комплекс имитирует работу ПИД-регулятора, определяя момент включения двигателей для выравнивания блока и гашения скорости. В основе модели — высота в 10 км и конечная скорость посадки не более 5 м/с, отметили в пресс-службе.
Как пояснил студент Ильяс Галеев, многоразовые ступени позволят удешевить космические проекты, например, развертывание спутниковых группировок связи. Следующим этапом станет создание нейросетевой архитектуры для поиска оптимальной траектории возвращения с учетом нестандартных аэродинамических воздействий.