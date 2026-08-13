В России
Опубликовано 13 августа 2026, 17:00
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Концерн «Калашников» создаст прицел с ИИ для охоты на FPV-дроны

Разработка ведётся с использованием машинного зрения
Концерн «Калашников» работает над «умным прицелом», который сможет распознавать, идентифицировать и сопровождать цели с помощью элементов искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется борьбе с малоразмерными низколетящими беспилотниками типа FPV-дронов. Об этом ТАСС рассказал глава концерна Алан Лушников.
Концерн «Калашников» создаст прицел с ИИ для охоты на FPV-дроны

© Ferra.ru

В разработке акцент сделан на повышение быстродействия, уменьшение массы и внедрение новых алгоритмов и программного обеспечения. В прицеле будут использоваться элементы ИИ и машинного зрения, что позволит автоматически обнаруживать и сопровождать воздушные цели. Это особенно актуально в условиях современного боя, где FPV-дроны становятся серьёзной угрозой.

После завершения разработки и при соответствующей заинтересованности госзаказчика возможны поставки стрелкового оружия, оснащённого таким прицелом. В «Калашникове» не уточнили сроки завершения работ, но подчеркнули, что технология уже находится в активной фазе проектирования. Система призвана повысить эффективность стрелкового оружия против быстро движущихся малоразмерных целей в воздухе.

«В АО "Концерн "Калашников" продолжается разработка "умного прицела" в части повышения быстродействия, уменьшения массы, внедрения новых алгоритмов и программного обеспечения, элементов ИИ и машинного зрения, в том числе с целью обеспечения возможности распознавания, идентификации и сопровождения малоразмерных низколетящих беспилотных летательных аппаратов типа FPV-дронов», — рассказал Лушников.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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