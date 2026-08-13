Концерн «Калашников» создаст прицел с ИИ для охоты на FPV-дроны

В разработке акцент сделан на повышение быстродействия, уменьшение массы и внедрение новых алгоритмов и программного обеспечения. В прицеле будут использоваться элементы ИИ и машинного зрения, что позволит автоматически обнаруживать и сопровождать воздушные цели. Это особенно актуально в условиях современного боя, где FPV-дроны становятся серьёзной угрозой.

После завершения разработки и при соответствующей заинтересованности госзаказчика возможны поставки стрелкового оружия, оснащённого таким прицелом. В «Калашникове» не уточнили сроки завершения работ, но подчеркнули, что технология уже находится в активной фазе проектирования. Система призвана повысить эффективность стрелкового оружия против быстро движущихся малоразмерных целей в воздухе.

«В АО "Концерн "Калашников" продолжается разработка "умного прицела" в части повышения быстродействия, уменьшения массы, внедрения новых алгоритмов и программного обеспечения, элементов ИИ и машинного зрения, в том числе с целью обеспечения возможности распознавания, идентификации и сопровождения малоразмерных низколетящих беспилотных летательных аппаратов типа FPV-дронов», — рассказал Лушников.