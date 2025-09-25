Концерн Ростеха и «КАМА» создадут зарядную инфраструктуру для электромобиля Атом

Высокомощные зарядные станции КРЭТ будут адаптированы под спецификации электромобиля Атом, что обеспечит владельцам быструю, надежную и безопасную зарядку без риска несовместимости. Станции планируется размещать на ключевых магистралях, в крупных городах и логистических хабах, чтобы покрыть основные маршруты передвижения электромобилей.

В дальнейшем инженерные команды КРЭТ и «КАМА» совместно будут работать над проектами повышения скорости зарядки, внедрения новых стандартов и созданием систем энергоменеджмента. Станции КРЭТ ФОРА-ЭЗС DC-2Д мощностью 240 кВт уже используются с 2025 года и способны быстро заряжать электромобили от 10 до 80% за 15−25 минут. Устройства построены на 90% из российских компонентов, работают в широком диапазоне температур и оснащены интеллектуальной системой управления нагрузкой.