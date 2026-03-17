Кононенко поддержал ежегодное проведение Недели космоса в России с 6 по 12 апреля

Неделя космоса введена указом президента и будет проходить ежегодно с 6 по 12 апреля. В 2026 году она приурочена к 65-летию полёта Юрия Гагарина. «Роскосмос» планирует большую программу: от научных конференций до праздников в разных регионах, чтобы привлечь внимание россиян к достижениям отечественной космонавтики.

Кононенко подчеркнул, что это поможет вовлечь больше людей в жизнь отечественной космонавтики.

«Важно отметить, что указом президента РФ Владимира Путина впервые введена неделя космоса, которая в 2026 году будет посвящена 65-летию полёта Гагарина. Неделя космоса будет ежегодно праздноваться с 6 по 12 апреля. Госкорпорация Роскосмос планирует огромное количество активностей на эти даты — от научно-практических конференций до праздничных мероприятий по всей территории России. Мне кажется, это очень правильный шаг для того, чтобы охватить большее количество людей нашей страны, вовлечь их в круг интересов российской космонавтики», — подчеркнул космонавт.