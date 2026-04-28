Опубликовано 28 апреля 2026, 16:05
Космический тренажёр для РОС создадут к концу 2027 года

Он будет отличаться от тренажёров для подготовки полётов на МКС
Как рассказал ТАСС руководитель отдела виртуальной реальности компании «Софтлаб‑Нск» Василий Бартош, к концу 2027 года завершится разработка нового космического тренажёра для Российской орбитальной станции (РОС). Компания участвует в проекте вместе с учёными Института автоматики и электрометрии СО РАН. Работы над устройством стартовали в ноябре 2025 года.
По словам эксперта, тренажёр будет отличаться от тех, что сейчас используют для подготовки космонавтов к полётам на МКС. Главное отличие — применение комплектующих исключительно российского производства. Кроме того, разработчики скорректировали некоторые технические параметры: например, частота кадров у систем тренажёра составит 50 Гц, а не 60 Гц, как в прежних версиях. При этом само устройство станет более современным и удобным для обучения.

Как отмечает источник, РОС поможет России продолжать пилотируемые полёты в космос независимо от других стран. Станция станет платформой для изучения Земли и космоса, а также для тестирования технологий будущих межпланетных миссий. Полностью развернуть РОС планируют к 2034 году.

«Первоначальный срок был такой. До конца 2027-го года мы должны сделать тренажёр, — подчеркнул Бартош.