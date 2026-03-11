В России
Космонавт Кононенко: МКС может бесперебойно работать годами

Станция может работать без сбоев благодаря перекрёстным полётам
Исполняющий обязанности начальника ЦПК Олег Кононенко в колонке для ТАСС отметил, что международный экипаж МКС превратился в единый механизм, где обязанности распределены так чётко, что станция способна функционировать без сбоев годами. По его словам, запуски российских космонавтов с мыса Канаверал и американских — с Байконура — стали нормой, а постоянные контакты между партнёрами — фундамент, на котором держится вся конструкция.
По словам Олега Кононенко, за три десятилетия совместной работы международный экипаж МКС превратился в единый неразрывный механизм. Функциональные обязанности и ответственность распределены чётко и продуманно. Он подчеркнул, что что МКС может функционировать без перебоев долгое время.

Сотрудничество стало настолько обыденным, что перекрёстные запуски российских космонавтов американских астронавтов уже никого не удивляют. Кононенко подчеркнул, что постоянные контакты между партнёрами — от глав агентств до рядовых инженеров — не бюрократия, а фундамент, на котором держится вся конструкция станции.

«Оглядываясь на три десятилетия совместной работы, нельзя не заметить главного: международный экипаж МКС давно перестал быть просто специалистами из разных стран, выполняющих свои национальные программы. Он превратился в единый и неразрывный механизм, где функциональные обязанности и ответственность распределены так четко и продуманно, что станция может работать бесперебойно годами», — рассказал Олег Кононенко.