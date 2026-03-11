Космонавт Кононенко: МКС может бесперебойно работать годами

По словам Олега Кононенко, за три десятилетия совместной работы международный экипаж МКС превратился в единый неразрывный механизм. Функциональные обязанности и ответственность распределены чётко и продуманно. Он подчеркнул, что что МКС может функционировать без перебоев долгое время.

Сотрудничество стало настолько обыденным, что перекрёстные запуски российских космонавтов американских астронавтов уже никого не удивляют. Кононенко подчеркнул, что постоянные контакты между партнёрами — от глав агентств до рядовых инженеров — не бюрократия, а фундамент, на котором держится вся конструкция станции.

«Оглядываясь на три десятилетия совместной работы, нельзя не заметить главного: международный экипаж МКС давно перестал быть просто специалистами из разных стран, выполняющих свои национальные программы. Он превратился в единый и неразрывный механизм, где функциональные обязанности и ответственность распределены так четко и продуманно, что станция может работать бесперебойно годами», — рассказал Олег Кононенко.