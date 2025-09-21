Космонавт назвал проект Биом-М повышением безопасности полётов на Луну и Марс

По словам Зубрицкого, проект Бион-М даёт ценную информацию, которая поможет в изучении воздействия повышенного уровня радиации на человека, животных и растения. Эти результаты позволят учёным в будущем разработать более эффективные методы радиационной защиты людей как в космосе, так и на Земле. Для космонавтов это означает возможность более безопасных полётов на орбиты с различными параметрами, а также к таким небесным телам, как Луна и Марс.

«Для нас, космонавтов, Бион-М — это очень полезный проект, который позволит изучить влияние повышенного уровня радиации на животных и растения. В дальнейшем это позволит учёным создать более современные и качественные способы защиты от радиации для людей в космосе и на Земле. А нам это позволит более безопасно летать как на другие орбиты, более высокие и отличные по наклонению от орбиты МКС, так и к другим небесным телам, таким как Луна и Марс», — отметил Зубрицкий.