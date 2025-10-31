Космонавт Олег Кононенко на время возглавит Центр подготовки космонавтов

Известно, что Харламов уходит в отставку по собственному желанию. Кононенко вступит в должность 10 ноября.

Как отмечается, Харламов присоединился к ЦПК в 1989 году, курируя подготовку личного состава, развитие базы и исследования. Руководителем был назначен в 2021 году.

Олег Кононенко совершил свой пятый космический полёт с сентября 2023 по сентябрь 2024 года, проведя на орбите в общей сложности 1000 дней и став первым человеком, установившим этот рекорд. Его общее время полета составило почти 1111 дней. Он возобновил тренировки в августе и готовится к новой миссии.

«Максим Харламов покидает должность начальника ЦПК. Он завершает работу на посту начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина по собственному желанию. С 10 ноября 2025 года временно исполнять обязанности начальника ЦПК будет командир отряда космонавтов Герой России Олег Кононенко», — сообщил Роскосмос.