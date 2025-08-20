Космонавт рассказал о важности для России новой орбитальной станции

Он также сравнил российский космический корабль «Союз» с другими. По словам Кононенко, Илон Маск использует старые технологии, и ничего «кардинального с точки зрения служебного борта и кораблей не сделано». При этом российский космонавт признал, что корабли Маска — современные, а «Союз», хотя и выглядит устаревшим, но модернизируется, и это корабль XXI века. Подчёркивается, что это современный корабль, «большинство приборов уже заменены [на современные]».

«Если говорить про пилотируемый космос, то это создание нового корабля и новой орбитальной станции. Потому что МКС уже потихоньку отрабатывает свой срок. Сведение с орбиты ещё обсуждаемо, но это уже не десятилетия, а ближайшее десятилетие. Поэтому России нужно создавать новую станцию, для того чтобы не было перерывов в пилотируемых полётах. Мы по-прежнему должны оставаться в низкой орбите вокруг Земли для того, чтобы отрабатывать технологии будущих межпланетных перелётов», — подчеркнул Кононенко.