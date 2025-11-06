Космонавтам в будущей миссии с отчётами будет помогать GigaChat

По его словам, в ходе экспедиций космонавты часто создают текстовые и голосовые заметки, которые затем необходимо структурировать и формализовать. Кудь-Сверчков отметил, что начиная с предстоящего полёта корабля «Союз МС-28», в этот процесс будет интегрирована нейросеть GigaChat. ИИ будет выполнять команды космонавтов и на основе голосовых заметок создавать отчёты, текстовые файлы и выжимки данных. Нейросеть будет работать локально и не потребует связи с компьютером на Земле.

Космонавт из дублирующего экипажа Пётр Дубров также подчеркнул важность этого эксперимента. Он отметил, что использование GigaChat может оптимизировать множество действий экипажа, включая работу с документацией, медицинскими данными и проведение научных экспериментов на станции.