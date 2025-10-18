Космонавты представили план первого в мире стратосферного прыжка с парашютом

Миссия предусматривает посадку вблизи российской полярной станции из-за сложностей рельефа, где конкретно произойдут приземление, точно ещё неизвестно. Для прыжка будет использовано современное аэрокосмическое оборудование, включающее кислородные системы, парашюты и термоодежду. Эти системы будут проверены на устойчивость к экстремальным условиям, включая температуру до минус 90 градусов Цельсия и атмосферное давление 200 мм рт.ст.

Миссия основывается на успешном прошлогоднем прыжке на Северный полюс. Тогда космонавты спускались со скоростью 300 км/ч при температуре минус 70 градусов. Подготовка к миссии заняла три-четыре года, с особым акцентом на специальную диету и обеспечение радиосвязи во время спуска.

«Сегодня мы собрались здесь, в Замке Доброй Надежды, чтобы встретиться с российскими космонавтами, особенно с Михаилом Корниенко, который планирует совершить прыжок из стратосферы на Южный полюс. Конечно, всё зависит от погодных условий, но я надеюсь, что это произойдёт в ноябре», — сообщает РИА Новости.