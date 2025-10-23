Ковальчук заявил о необходимости создания антропоморфных процессоров

Ковальчук сравнил мозг человека с компьютерами, отметив, что мозг является крайне эффективным и экономичным органом, в то время как современные компьютеры значительно уступают ему в этом аспекте.

Он также обратил внимание на то, что более трети всей производимой энергии сегодня расходуется на поддержание таких сетей, как Wi-Fi и интернет. По его Ковальчука, стремительное развитие искусственного интеллекта может усугубить энергетический кризис.

Для решения этой проблемы учёный предложил создать новые антропоморфные процессоры и микросхемы, которые будут имитировать человеческие способности и существенно отличаться от существующих технологий.

«Сегодня, по информации Международного энергетического агентства, уже более трети вырабатываемой энергии идёт только на поддержание сетей. Wi-Fi, интернет и прочее, без промышленного производства. При большом развитии то, что называется сегодня искусственным интеллектом, при массовом развитии, это тупик энергетический», — рассказал Ковальчук.