В России
Опубликовано 23 октября 2025, 00:58
1 мин.

Ковальчук заявил о необходимости создания антропоморфных процессоров

Со свойствами человеческого мозга
Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщил «Известиям», что выход из энергетического кризиса требует разработки процессоров, имитирующих человеческий мозг.
Ковальчук сравнил мозг человека с компьютерами, отметив, что мозг является крайне эффективным и экономичным органом, в то время как современные компьютеры значительно уступают ему в этом аспекте.

Он также обратил внимание на то, что более трети всей производимой энергии сегодня расходуется на поддержание таких сетей, как Wi-Fi и интернет. По его Ковальчука, стремительное развитие искусственного интеллекта может усугубить энергетический кризис.

Для решения этой проблемы учёный предложил создать новые антропоморфные процессоры и микросхемы, которые будут имитировать человеческие способности и существенно отличаться от существующих технологий.

«Сегодня, по информации Международного энергетического агентства, уже более трети вырабатываемой энергии идёт только на поддержание сетей. Wi-Fi, интернет и прочее, без промышленного производства. При большом развитии то, что называется сегодня искусственным интеллектом, при массовом развитии, это тупик энергетический», — рассказал Ковальчук.