Ковальчук заявил об обладании Россией заделом для освоения дальнего космоса

По словам Ковальчука, необходимо освоить Луну в качестве «станции подскока». А для этого на спутнике необходимо возвести полноценную электростанцию. Ядерные энергетические установки нужны для длительных космических полётов.

Ковальчук отметил, что опыт института в области использования ядерной энергии в серии спутников "Космос", накопленный с 1970-х годов, обеспечивает прочную основу для будущих космических исследований. К тому же Россия — единственная страна в мире, чьи спутники уже много лет оснащены ядерными энергоустановками.

«Мы — единственная страна в мире, у которой с 1970-х годов на протяжение десятилетий все спутники серии "Космос" летали с ядерными энергоустановками на борту. <…> Ни у кого опыта такого нет. И в этом смысле мы имеем колоссальную стартовую площадку для того, чтобы сейчас быстро и планово реализовать наши планы в космосе», — подчеркнул Михаил Ковальчук.