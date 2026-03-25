Опубликовано 25 марта 2026, 21:05
Красноярские учёные создали биоразлагаемый материал из кильки и конопляных волокон

Бактерии синтезируют полимер на рыбьем жире
Исследователи Красноярского научного центра СО РАН разработали экологичные композитные материалы на основе биополимера полигидроксиалканоата (ПГА) и растительных отходов. Для получения полимера использовали жир из отходов переработки балтийской кильки — он оказался вдвое дешевле традиционной глюкозы. Затем биопластик смешивали с древесной мукой, кострой или волокнами технической конопли и формовали горячим прессованием. Полученный материал полностью разлагается в почве за несколько месяцев, а его прочность сравнима с обычными древесно-стружечными плитами, но без токсичных связующих.
© КНЦ СО РАН

Свойства композита можно менять в зависимости от наполнителя. Древесная мука и костра делают его плотнее и устойчивее к влаге, но замедляют разложение. Конопляное волокно, напротив, повышает водопоглощение и ускоряет разрушение в почве: образцы с 70% конопли теряли больше половины массы за три месяца, а с 50% — за четыре.

Использование рыбных отходов снижает стоимость биополимера в 2,5–3,5 раза по сравнению с традиционными методами, делая его конкурентоспособным для промышленного производства. Разработка позволяет не только избавляться от отходов рыбной и лесной промышленности, но и создавать полностью разлагаемые материалы для медицины, строительства и сельского хозяйства. Учёные подчёркивают, что технология вписывается в модель экономики замкнутого цикла, где отходы одного производства становятся ресурсом для другого.