Красноярские учёные создали биоразлагаемый материал из кильки и конопляных волокон

Свойства композита можно менять в зависимости от наполнителя. Древесная мука и костра делают его плотнее и устойчивее к влаге, но замедляют разложение. Конопляное волокно, напротив, повышает водопоглощение и ускоряет разрушение в почве: образцы с 70% конопли теряли больше половины массы за три месяца, а с 50% — за четыре.

Использование рыбных отходов снижает стоимость биополимера в 2,5–3,5 раза по сравнению с традиционными методами, делая его конкурентоспособным для промышленного производства. Разработка позволяет не только избавляться от отходов рыбной и лесной промышленности, но и создавать полностью разлагаемые материалы для медицины, строительства и сельского хозяйства. Учёные подчёркивают, что технология вписывается в модель экономики замкнутого цикла, где отходы одного производства становятся ресурсом для другого.