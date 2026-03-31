Красноярский край станет квалифицированным заказчиком для вузов и научных центров

По информации РИА Новости, приоритетные направления уже определены совместно с министерствами и учёными; среди них медицина (скрининг и ранняя диагностика онкозаболеваний) и экология (система обращения с отходами, новые методы измерения загрязнений).

Губернатор Михаил Котюков подчеркнул, что федеральные средства, выделяемые на научные исследования, должны приносить реальную пользу региону, а не оставаться на полках. Теперь предприятия и отраслевые ведомства будут формировать запрос на технологии, а учёные — искать решения. Результат должен идти прямо в производство.

Такая связка «предприятия – наука – университеты», по словам главы региона, даст дополнительный экономический эффект и станет стимулом для инвестиций в исследования. Приоритеты, определённые краем, направят в Минобрнауки для учёта при формировании госзаданий. На совете также поддержали проект молодых учёных по созданию управляемых компонентов полезной нагрузки для космических аппаратов — заявку направят на федеральный конкурс грантов для научных центров мирового уровня.

«Красноярский край участвует в пилотном проекте по новой модели управления наукой в субъектах РФ. Регион становится квалифицированным заказчиком: самостоятельно определяет темы исследований при формировании госзаданий для вузов и научных организаций. Это сделает работу учёных более предметной», — сказано в сообщении пресс-службы региона.