Кремль: замедление иностранных мессенджеров снизило уровень мошенничества

Новиков подчеркнул, что за последний год российские пенсионеры потеряли порядка 400 млрд рублей из-за мошенников, часть из которых была направлена на поддержку ВСУ.

По словам Новикова, меры, принимаемые Роскомнадзором, эффективны. Однако он также обратил внимание на новую проблему — увеличение числа преступлений с участием несовершеннолетних, которых подкупают для выполнения диверсионных действий. Для решения этой проблемы, по мнению представителя Кремля, необходим цифровой суверенитет и надёжная отечественная платформа для общения.

«Хотя благодаря тому, что блокируются с августа голосовые звонки иностранных мессенджеров, статистика этих преступлений кибермошенничества — она снижается», — отметил Новиков.