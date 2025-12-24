В России
Опубликовано 24 декабря 2025, 13:32
1 мин.

Крупные российские операторы разработали способ маркировки звонков от организаций

Предлагают открытое API для взаимодействия
Крупнейшие российские операторы связи, «большая четвёрка» – Билайн, Мегафон, МТС и Т2 – внедряют открытые API для автоматизации маркировки вызовов от организаций. API позволяет контролировать взаимодействие операторов, абонентов и компаний, анализировать звонки и их параметры. Это превращает маркировку в систему идентификации с «цифровым отпечатком» каждого вызова.
По информации «Ведомостей», API облегчает создание и управление номерами, автоматизируя обмен данными между операторами и клиентами. Таким образом ускоряется передача информации, сокращается число ошибок и снижаются издержки, а также это позволяет региональным операторам подключаться напрямую, без посредников.

В октябре 60 региональных операторов обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть правила маркировки, указывая на дискриминацию и рост цен для юрлиц на 40%. Небольшие операторы считают, что маркировка снижает эффективность коммуникаций и их доходы.

API особенно важен для малых операторов и крупных фиксированных игроков, ожидающих унификации процессов. Корпоративные клиенты также получают преимущества через правильную маркировку массовых звонков.

T2 и «Мегафон» уже опубликовали API, «Билайн» завершил разработку. Цель – объединить усилия в борьбе с мошенничеством и улучшить взаимодействие между операторами.