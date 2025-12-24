Крупные российские операторы разработали способ маркировки звонков от организаций

По информации «Ведомостей», API облегчает создание и управление номерами, автоматизируя обмен данными между операторами и клиентами. Таким образом ускоряется передача информации, сокращается число ошибок и снижаются издержки, а также это позволяет региональным операторам подключаться напрямую, без посредников.

В октябре 60 региональных операторов обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть правила маркировки, указывая на дискриминацию и рост цен для юрлиц на 40%. Небольшие операторы считают, что маркировка снижает эффективность коммуникаций и их доходы.

API особенно важен для малых операторов и крупных фиксированных игроков, ожидающих унификации процессов. Корпоративные клиенты также получают преимущества через правильную маркировку массовых звонков.

T2 и «Мегафон» уже опубликовали API, «Билайн» завершил разработку. Цель – объединить усилия в борьбе с мошенничеством и улучшить взаимодействие между операторами.