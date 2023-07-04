Крымская компания провела испытания «электробуханки»

В Крыму прошли ходовые испытания переделанного в электромобиль УАЗ-452, заявил управляющий партнер проведшего модернизацию НПП «Элькафа» Михаил Демурия.

Все узлы и детали крымского электромобиля в перспективе будут российского производства Уже сейчас электродвигатели для «электробуханки» производятся в Воронеже, литиевые батареи поставляются с завода «Энергия» в Липецке, а блок управления — резидентом «Сколково», рассказал предприниматель. Время зарядки батареи от сети напряжением в 380 вольт составляет четыре часа, а от сети 220 вольт — 12 часов. По словам Демурия, сейчас идут работы по замене контроллера-инвертора и бортового зарядного устройства на отечественное оборудование.

Испытания показали, что дальность пробега машины без подзарядки составляет 180 километров, разгоняется до 60 километров в час она за 12 секунд, а максимальная скорость равна 80 километрам в час. Во время испытаний «электробуханка» быстро разгонялась, но передвигалась плавно и без привычного шума двигателя. Автомобиль сумел преодолеть уклон более 25%.

Предполагается разработать несколько моделей электромобиля: кабриолета для перевозки туристов, электрогрузовика для перевозки промтоваров и продуктов внутри городов и коммунальной спецмашины. Разработчики надеются, что бесшумность машины заинтересует Минобороны и спецслужбы.

Розничная цена электромобиля будет меняться в зависимости от комплектации и вида, но она будет существенно ниже предложений на рынке и начнется с суммы ниже 2,9 миллиона рублей. Стоимость километра пробега «электробуханки» составляет 1,1 рубля — в шесть раз ниже, чем у «оригинального» УАЗ-452. Опытное производство электромобиля планируется запустить в этом году, а мелкосерийное — в следующем.