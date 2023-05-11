Кто в тереме не живет: как в России пользуются «умным» домом

Больше 70% россиян не пользуются устройствами «умного» дома, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Среди пользователей же наиболее популярны роботы-пылесосы и умные колонки.

Из числа пользователей умных устройств 58% используют робот-пылесос, 44% – смарт-колонку. На третьем месте с ощутимым отставанием – SmartTV (им пользуются 12%). При этом первые два — скорее «женские» устройства, отмечается в сообщении ВЦИОМ. Средний портрет пользователя, по мнению социологов — это человек с высшим или неоконченным высшим образованием и хорошим материальным положением, живущий в Москве или Санкт-Петербурге.

Однако большинство россиян — 72% — умными устройствами не пользуются. Среди активных телезрителей этот показатель достигает 95%. Не интересны такие устройства пожилым людям (старше 60 лет) — не пользуются умными устройствами 87%. «Умный» дом безразличен россиянам со средним образованием и ниже (85-86%), а также жителям сел (82%).