Курчатовский институт откроет 25 станций мегаустановки ПИК в декабре

Реактор ПИК действует на площадке Петербургского института ядерной физики имени Константинова в Гатчине (Ленинградская область). Создание 25 станций завершается, и в декабре планируется открытие всего волноводного зала.

Станции предназначены для проведения экспериментов в области физики конденсированного состояния, материаловедения, биологии и химии с использованием нейтронных пучков. Новый комплекс расширит возможности исследователей и укрепит позиции российских учёных в области нейтронных исследований.

«На ПИКе завершается, в соответствии с вашим указом, создание 25 экспериментальных станций, и мы в декабре будем открывать этот комплекс волноводного зала с 25 станциями», — подчеркнул Михаил Ковальчук.