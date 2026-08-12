Курчатовский институт откроет 25 станций мегаустановки ПИК в декабре

Опубликовано 12 августа 2026, 01:101 мин.
Курчатовский институт откроет 25 станций мегаустановки ПИК в декабреКомплекс волноводного зала заработает в Гатчине
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на заседании Совета по науке и образованию заявил, что в декабре 2026 года будет открыт комплекс из 25 экспериментальных станций на высокопоточном ядерном реакторе ПИК. Работы ведутся в соответствии с указом президента.
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Реактор ПИК действует на площадке Петербургского института ядерной физики имени Константинова в Гатчине (Ленинградская область). Создание 25 станций завершается, и в декабре планируется открытие всего волноводного зала.
Станции предназначены для проведения экспериментов в области физики конденсированного состояния, материаловедения, биологии и химии с использованием нейтронных пучков. Новый комплекс расширит возможности исследователей и укрепит позиции российских учёных в области нейтронных исследований.
«На ПИКе завершается, в соответствии с вашим указом, создание 25 экспериментальных станций, и мы в декабре будем открывать этот комплекс волноводного зала с 25 станциями», — подчеркнул Михаил Ковальчук.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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