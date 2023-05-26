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12:42, 26 мая 2023
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Квантовый искусственный интеллект применили для поиска лекарственных соединений

В генерируемых им формулах нашли «смыслы»

Российские и сингапурские ученые впервые применили квантовый алгоритм машинного обучения при поиске новых лекарств — в генерируемых им новых химических структурах нашли «смыслы».

Исследователи из Российского квантового центра совместно с коллегами из Сингапура впервые использовали квантовый искусственный интеллект для поиска новых химических соединений с лекарственными свойствами.

В ходе эксперимента классические и квантовые компьютеры распознавали «смыслы» — закономерности, отвечающие за полезные химические и медицинские свойства в генерируемых квантовым алгоритмом машинного обучения новых химических структурах.

По мнению исследователей, их работа демонстрирует потенциал использования квантового ИИ ускорения разработок в области медицинской химии, фармкологии, биотехнологии и здравоохранения.

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