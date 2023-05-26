Квантовый искусственный интеллект применили для поиска лекарственных соединений

Исследователи из Российского квантового центра совместно с коллегами из Сингапура впервые использовали квантовый искусственный интеллект для поиска новых химических соединений с лекарственными свойствами.

В ходе эксперимента классические и квантовые компьютеры распознавали «смыслы» — закономерности, отвечающие за полезные химические и медицинские свойства в генерируемых квантовым алгоритмом машинного обучения новых химических структурах.

По мнению исследователей, их работа демонстрирует потенциал использования квантового ИИ ускорения разработок в области медицинской химии, фармкологии, биотехнологии и здравоохранения.