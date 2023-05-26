Квантовый искусственный интеллект применили для поиска лекарственных соединений

Квантовый искусственный интеллект применили для поиска лекарственных соединенийВ генерируемых им формулах нашли «смыслы»
Российские и сингапурские ученые впервые применили квантовый алгоритм машинного обучения при поиске новых лекарств — в генерируемых им новых химических структурах нашли «смыслы».
Исследователи из Российского квантового центра совместно с коллегами из Сингапура впервые использовали квантовый искусственный интеллект для поиска новых химических соединений с лекарственными свойствами.
В ходе эксперимента классические и квантовые компьютеры распознавали «смыслы» — закономерности, отвечающие за полезные химические и медицинские свойства в генерируемых квантовым алгоритмом машинного обучения новых химических структурах.
По мнению исследователей, их работа демонстрирует потенциал использования квантового ИИ ускорения разработок в области медицинской химии, фармкологии, биотехнологии и здравоохранения.