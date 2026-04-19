«Лаборатория Касперского»: многоступенчатые фишинговые атаки стали трендом в России

Обычно злоумышленники начинают с безобидного запроса коммерческого предложения. После ответа жертвы в следующем письме уже может быть вредоносный файл или фишинговая ссылка. Но сейчас схемы стали сложнее: переписка растягивается на недели, делаются паузы для реалистичности. Атаки часто маскируются под крупные компании (нефтегаз, авиация).

В финале мошенники требуют оплатить регистрационный взнос, обещая возврат. Документы и брошюры выглядят убедительно: есть подписи, печати, домены похожи на адреса известных организаций. Эксперты советуют внимательно проверять домены отправителей и не доверять подозрительным письмам. Это поможет избежать потери денег и заражения вредоносным ПО.

«Бывают закрученные схемы. Ведутся очень долгие переписки, прежде чем злоумышленник перейдет к атаке», – отметила старший спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Анна Лазаричева.