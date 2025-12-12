«Лаборатория Касперского» разработала ПО для защиты спутника провайдера RUDVS

Речь идёт о ПО Kaspersky Endpoint Security for Linux (KESL) - Space Edition, предназначенном специально для обеспечения безопасности спутника-платформы RUVDSSat1 на протяжении всего его полёта. Программное обеспечение, созданное на основе технологий KESL, адаптировано для работы в условиях ограниченных вычислительных ресурсов, характерных для орбитальных миссий.

В «Лаборатории Касперского» пояснили, что для выполнения IT-задач на борту спутника используется микрокомпьютер Raspberry Pi Zero с процессором частотой 1GHz и 512 Мб оперативной памяти. Технологии KESL были адаптированы для этой платформы, чтобы защищать полезную нагрузку, которую размещает на спутнике хостинг-провайдер RUVDS.

Проект носит научно-исследовательский характер и ориентирован на специалистов и энтузиастов в области космических исследований. RUVDS не исключает возможности предоставления вычислительных мощностей спутника на коммерческой основе, учитывая, что минимальный срок его функционирования на орбите составит один год. Запуск спутника запланирован на конец 2025 года.

