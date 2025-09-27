«Лаборатория Касперского» защитит российские электромобили «Атом»

Технология предлагает дифференцированные права доступа на уровне приложений, надёжно защищая потоки данных и обеспечивая беспроблемную интеграцию с современной автомобильной электроникой.

Главная цель проекта — защитить электромобили от вредоносного ПО, сохраняя при этом возможность установки сторонних приложений. Критически важные функции автомобиля выполняются только с использованием надёжного, проверенного ПО, в то время как дополнительные сервисы могут быть добавлены без ущерба для безопасности.

Платформа «Атом» разработана как полноценная операционная система с открытым API. Такая архитектура упрощает интеграцию новых сервисов и обеспечивает высокий уровень безопасности, улучшая взаимодействие с пользователем. Эксперты считают, что подобные передовые технологии вскоре станут отраслевым стандартом, способствуя созданию «умных» и безопасных электромобилей.