Lada Aura подешевела и стала популярнее

Самый высокий спрос на автомобиль зафиксирован в Самарской, Нижегородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Получается, что главные покупатели — регионы с активной экономикой и развитым автомобильным рынком.

По доле предложения на платформе лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область — 12,4%. На втором месте Москва и Московская область с 10,9%. В топ-5 также вошли Челябинская область (4,7%), Краснодарский край и Республика Татарстан (по 4,4% каждый).

Доступнее — значит популярнее Снижение цены на фоне роста спроса говорит о том, что производитель нашел баланс между доступностью и привлекательностью модели для покупателей. В условиях, когда иномарки стали дефицитом или сильно подорожали, российские автомобили бизнес-класса получают второе дыхание.