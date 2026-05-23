Опубликовано 23 мая 2026, 14:45
Lada Aura подешевела и стала популярнее

Спрос на новый бизнес-седан Lada Aura за первые четыре месяца 2026 года вырос на 15,9% по сравнению с «высоким сезоном» 2025 года (сентябрь-декабрь). При этом средняя цена модели снизилась на 5,7% — до 2,4 миллиона рублей, следует из исследования «Авито Авто».
Самый высокий спрос на автомобиль зафиксирован в Самарской, Нижегородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Получается, что главные покупатели — регионы с активной экономикой и развитым автомобильным рынком.

По доле предложения на платформе лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область — 12,4%. На втором месте Москва и Московская область с 10,9%. В топ-5 также вошли Челябинская область (4,7%), Краснодарский край и Республика Татарстан (по 4,4% каждый).

Доступнее — значит популярнее Снижение цены на фоне роста спроса говорит о том, что производитель нашел баланс между доступностью и привлекательностью модели для покупателей. В условиях, когда иномарки стали дефицитом или сильно подорожали, российские автомобили бизнес-класса получают второе дыхание.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
