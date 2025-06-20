LADA AZIMUT получит мультимедиа-платформу с GigaChat и сервисами Сбера

По словам президента Сбербанка Германа Грефа, это первый опыт такого сотрудничества с автопроизводителем. Внедрение технологии должно вывести уровень комфорта в российских автомобилях на новый уровень. Программу разрабатывает компания Navio. Старт массового выпуска модели LADA AZIMUT намечен на 2026 год.

Пользователям будут доступны сервисы, знакомые по экосистеме Сбера: голосовое управление маршрутами, звонками, музыкой и функциями машины через GigaChat, навигация 2ГИС с поддержкой офлайн-карт, пробок и предупреждений о камерах. Сбер ID позволит авторизоваться в системе, а встроенный сим-профиль от СберМобайла обеспечит подключение ко всем функциям.

Также в систему войдут онлайн-оплата топлива через сервис «Заправить авто», музыкальный сервис Звук с подпиской СберПрайм, функции климат-контроля, дублирование информации на цифровую панель и другие удобства.