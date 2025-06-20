В России
Опубликовано 20 июня 2025, 22:21
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LADA AZIMUT получит мультимедиа-платформу с GigaChat и сервисами Сбера

Цифровые функции появятся в серийных авто с 2026 года
АВТОВАЗ и Сбер объединились для создания новой мультимедийной платформы, которая будет использоваться в будущей модели LADA AZIMUT. Презентация проекта прошла на Петербургском международном экономическом форуме. Новый кроссовер станет первым автомобилем марки, в котором установят программную систему с виртуальным ассистентом на базе нейросети GigaChat и цифровыми сервисами от Сбера и других российских технологических компаний.
LADA AZIMUT получит мультимедиа-платформу с GigaChat и сервисами Сбера
© АВТОВАЗ

По словам президента Сбербанка Германа Грефа, это первый опыт такого сотрудничества с автопроизводителем. Внедрение технологии должно вывести уровень комфорта в российских автомобилях на новый уровень. Программу разрабатывает компания Navio. Старт массового выпуска модели LADA AZIMUT намечен на 2026 год.

Пользователям будут доступны сервисы, знакомые по экосистеме Сбера: голосовое управление маршрутами, звонками, музыкой и функциями машины через GigaChat, навигация 2ГИС с поддержкой офлайн-карт, пробок и предупреждений о камерах. Сбер ID позволит авторизоваться в системе, а встроенный сим-профиль от СберМобайла обеспечит подключение ко всем функциям.

Также в систему войдут онлайн-оплата топлива через сервис «Заправить авто», музыкальный сервис Звук с подпиской СберПрайм, функции климат-контроля, дублирование информации на цифровую панель и другие удобства.

Источник:Сбер
Автор:Булат Кармак
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