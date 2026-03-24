В России
Опубликовано 24 марта 2026, 15:35
1 мин.

ЛДПР предложила закрепить цифровые права россиян в отдельном законе

Проект гарантирует доступ к интернету, свободу общения и защиту персональных данных
Депутаты ЛДПР разработали законопроект «О гарантиях цифровых прав граждан России». Инициатива закрепляет право на доступ к интернету, свободу выражения мнений в Сети, выбор способов общения и конфиденциальность персональных данных. Как отметил лидер партии Леонид Слуцкий, документ готовят в ответ на обращения граждан, обеспокоенных ограничениями в работе связи и интернета.
© Ferra.ru

В ближайшее время инициативу планируют доработать совместно с профессиональными сообществами и экспертами. Первые обсуждения пройдут в Госдуме с участием представителей бизнеса и профильных организаций. Депутаты также проведут слушания на базе региональных законодательных собраний, пишет ТАСС.

Слуцкий подчеркнул, что цифровая инфраструктура и связь уже стали основой повседневной жизни и работы, поэтому людям нужны чёткие гарантии их использования. Законопроект призван системно защитить граждан от возможных ограничений и обеспечить стабильность работы сервисов.

Помимо базовых прав, документ также включает нормы о защите информации и конфиденциальности данных. Предполагается, что принятие закона позволит создать правовую основу для устойчивого развития цифровой среды в России и укрепит доверие граждан к онлайн‑сервисам.

«Людям нужны гарантии, что они и дальше смогут использовать цифровую инфраструктуру и связь. Ведь они давно легли в основу нашей привычной жизни и работы», — подчеркнул Леонид Слуцкий.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#интернет
,
#В России
,
#связь