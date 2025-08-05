Лечить рак и повышать урожайность: ИИ внедрят в биотехнологии в России

В рамках программы учёные займутся разработкой технологий на стыке ИИ и биомедицинских платформ. В планах — моделирование цифровых копий пациентов для подбора индивидуальной терапии, применение машинного обучения для совершенствования методов генной терапии и создание новых ферментов и белков с заданными свойствами.

Одним из направлений станет разработка ИИ-решений в аграрной сфере: от предиктивных моделей управления урожайностью до автоматизированных ферм с сенсорами и платформами контроля качества. Отдельный блок исследований будет посвящён созданию антибиотиков и других препаратов против устойчивых инфекций.

Для реализации программы университет создаст новые лаборатории и научные школы. В будущем студенты смогут участвовать в экспериментах и получать практический опыт уже с первого курса. Участникам конкурса предстоит сформировать собственные исследовательские команды и подготовить учебные модули для подготовки специалистов.

Принять участие в отборе могут российские и международные исследователи с подтверждёнными достижениями в сфере ИИ и биотехнологий. Приоритет отдается кандидатам со степенями или Dr. of Science, а также с опытом работы в академической или прикладной науке.