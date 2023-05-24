Лекарства в раковую опухоль придумали доставлять на кровяных пластинках

Российские ученые разработали систему адресной доставки лекарств на основе тромбоцитов (кровяных пластинок). Работа исследователей опубликована в журнале Pharmaceutics.

Иммунитет человека распознает и уничтожает попавшие в организм чужеродные объекты. Поэтому разработка систем адресной доставки на основе элементов крови, которые будут «узнаваться» системой иммунной защиты — перспективным направлением в области биомедицины.

Исследователи из Саратовского государственного университета (СГУ) предложили принципиально новый подход, основанный на физиологической особенности тромбоцитов — их способности прикрепляться к циркулирующим раковым клеткам. Последние переносятся потоком крови на новое место и заставляют тромбоциты скапливаться вокруг себя, чтобы защититься от иммунной системы, рассказывает одна из исследователей, старший научный сотрудник лаборатории биомедицинской фотоакустики СГУ Оксана Майорова.

Ученые ввели в кровяные пластинки наночастицы и придали им таким образом магнитные свойства. Таким образом тромбоцитами можно управлять. При встрече с циркулирующими опухолевыми клетками, пластинка прикрепляются к ним. После этого на опухоль можно либо воздействовать доставленным тромбоцитами лекарственным веществом, либо нагревать внешним электромагнитным полем наночастицы и таким образом убивать.

Сейчас, рассказывают ученые, они планирую провести тестирование новой технологии в лабораторных условиях.