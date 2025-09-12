ЛЭТИ и АСКОН будут готовить инженеров на российском ПО

В рамках соглашения образовательные программы школы будут оснащены российским инженерным программным обеспечением. Это позволит улучшить качество подготовки будущих специалистов для электротехнической отрасли. Компания предоставит специализированное прикладное ПО для учебного процесса.

Сотрудничество включает несколько направлений. Ведущие инженеры АСКОН будут участвовать в экспертизе и разработке образовательных программ, а также проводить занятия для студентов. Особое внимание уделяется проекту «Цифровой диплом» с использованием системы «Лоцман:PLM».

Планируется интеграция геометрического ядра C3D в учебные курсы и организация стажировок для студентов ЛЭТИ в компании АСКОН.