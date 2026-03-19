Лихачев: атомная станция России на Луне должна появиться к середине 2030 годов

По информации «Известий», над проектом уже работают Росатом, Курчатовский институт и Роскосмос. Лихачев сообщил об этом 19 марта, выступая на семинаре в Минэнерго России.

Совместная работа трёх организаций сейчас направлена на определение облика будущей станции. Речь идёт о выборе технических решений, которые обеспечат надёжную и долговременную работу энергоустановки в экстремальных условиях Луны. Создание атомного источника энергии на естественном спутнике Земли рассматривается как ключевой элемент для развёртывания долговременных научных баз и будущих экспедиций. Российские специалисты обладают необходимыми компетенциями в области ядерной энергетики и космических технологий для реализации такого проекта.

«К середине 2030 годов эта станция не менее 5 кВт мощности с работой до десяти лет должна быть на Луне создана», — рассказал Алексей Лихачев, выступая на семинаре «Электроэнергетика — основа развития страны» в Минэнерго России.