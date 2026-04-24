«ЛизаАлерт», клиники и каршеринг вошли в обновлённый «белый список» Минцифры

Ранее в «белый список» входили в основном госресурсы, банки и маркетплейсы. Теперь в перечень вошли социально ориентированные НКО, медицинские учреждения, предприятия быстрого питания, операторы каршеринга и онлайн-кинотеатры. Важное условие попадания в перечень — размещение всех вычислительных мощностей на территории России.

Решение о включении каждого сервиса принимают органы, отвечающие за безопасность. «Белый список» позволяет гражданам пользоваться привычными онлайн-услугами даже в периоды временных отключений мобильного интернета, которые вводятся из‑за угроз атак беспилотников. Отмечается, что Минцифры продолжит расширять перечень.

«Перечень также пополняется онлайн-ресурсами, предложенными федеральными и региональными органами власти, которые руководствуются их значимостью. Решение о внесении каждого сервиса в «белый список» принимается при условии его соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности», — сказано на сайте Минцифры.