Ловись, рыбка: объем фишинга в России за полгода вырос на 40%

По сравнению с первым полугодием 2022 года общий объем фишинга в первые семь месяцев 2023 года вырос примерно на 40%, следует из данных опроса, проеденных МТС RED.

Фишинг — вид интернет-мошенничества, в ходе которого злоумышленники от имени известных брендов или государственных учреждений массово рассылают электронные письма или сообщения в мессенджерах, содержащие вредоносные вложения или ссылки. Их цель — получить конфиденциальную информацию пользователей: логины и пароли от учетных записей, персональные данные и данные банковских карт.

В проведенном дочерней компанией МТС по кибербезопасности опросе в июле приняли участие люди из всех федеральных округов РФ. 35% пользователей сталкивались с фишингом два и более раз в месяц, и еще 21,4% пользователей — раз в месяц. Лишь менее четверти опрошенных фишинговые письма не получали. С 2020 года к настоящему моменту объем фишинга удвоился, отметил руководитель центра сервисов кибербезопасности МТС RED Андрей Дугин.

Обычно мошенники пользуются тягой россиян к быстрому заработку. 48% участникам опроса предложили вложить денежные средства в акции или проекты с высокой доходностью и еще 28% — купить товар с большой скидкой. Еще около 12% респондентов столкнулись с предупреждением о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении законодательства.

Чаще всего мошеннические письма распространялись от имени крупных банков и госорганов — на них совокупно пришлось 77,4% всех рассылок. Еще 11,6% фишинговых писем были отправлены якобы от крупных промышленных предприятий.

Заветная цель интернет-мошенников — банковские карты: их данными пытались завладеть 35,8% злоумышленников. Еще в 24,4% случаев целью инициаторов фишинга были паспортные данные, а в 17,9% случаев — логины и пароли для входа в онлайн-банк или иной сервис.

Уровень киберграмотности россиян остается невысоким, считает Дугин. Эксперт призывает к осторожности при посещении сайтов и не открывать вложения или ссылки в подозрительных письмах и сообщениях.