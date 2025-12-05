Магазины «Лента» и «Монетка» подключили проверку возраста через Мах

Для покупки товаров с возрастным ограничением покупателю необходимо отсканировать товар, а затем QR-код из своего профиля в МАХ, в разделе «Цифровой ID». Это избавляет от необходимости предъявлять бумажный паспорт или вызывать консультанта.

Создать такой цифровой ID можно с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца или водительских прав. Динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд и действует только на устройстве, где был создан.

По итогам пилота компания планирует расширить функциональность на классические кассы и другие магазины своей сети.