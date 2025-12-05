Магазины «Лента» и «Монетка» подключили проверку возраста через Мах

Опубликовано 05 декабря 2025, 15:401 мин.
Магазины «Лента» и «Монетка» подключили проверку возраста через МахНа кассах самообслуживания
«Группа Лента» запустила пилотный проект по подтверждению возраста покупателей через мессенджер МАХ. Технология действует на кассах самообслуживания в сети магазинов «Монетка» и некоторых гипермаркетах «Лента».
Для покупки товаров с возрастным ограничением покупателю необходимо отсканировать товар, а затем QR-код из своего профиля в МАХ, в разделе «Цифровой ID». Это избавляет от необходимости предъявлять бумажный паспорт или вызывать консультанта.
Создать такой цифровой ID можно с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца или водительских прав. Динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд и действует только на устройстве, где был создан.
По итогам пилота компания планирует расширить функциональность на классические кассы и другие магазины своей сети.