«Магнит» и Т-банк запустили продажу энергетиков по биометрии

05 декабря 2025
«Магнит» и Т-банк запустили продажу энергетиков по биометрииПокупатели подтверждают возраст через Единую биометрическую систему
Российский ретейлер «Магнит» совместно с Т-банком первыми в стране запустили продажу безалкогольных энергетиков с подтверждением возраста через биометрию. Пилотный проект реализуется при участии Центра биометрических технологий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Услуга доступна при заказе через раздел «Супермаркеты» в мобильном приложении Т-банка. Покупатель должен дать согласие на обработку данных и пройти биометрическую верификацию, посмотрев в камеру телефона.
При получении заказа требуется повторно подтвердить личность через приложение и поднести свой смартфон к телефону курьера. Это гарантирует, что товар получает именно тот, кто его заказывал.
Сервис работает в ограниченном числе магазинов «Магнит» в Москве для пользователей, сдавших биометрию.