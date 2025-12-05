«Магнит» и Т-банк запустили продажу энергетиков по биометрии

Услуга доступна при заказе через раздел «Супермаркеты» в мобильном приложении Т-банка. Покупатель должен дать согласие на обработку данных и пройти биометрическую верификацию, посмотрев в камеру телефона.

При получении заказа требуется повторно подтвердить личность через приложение и поднести свой смартфон к телефону курьера. Это гарантирует, что товар получает именно тот, кто его заказывал.

Сервис работает в ограниченном числе магазинов «Магнит» в Москве для пользователей, сдавших биометрию.