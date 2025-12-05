В России
Опубликовано 05 декабря 2025, 21:15
1 мин.

«Магнит» и Т-банк запустили продажу энергетиков по биометрии

Покупатели подтверждают возраст через Единую биометрическую систему
Российский ретейлер «Магнит» совместно с Т-банком первыми в стране запустили продажу безалкогольных энергетиков с подтверждением возраста через биометрию. Пилотный проект реализуется при участии Центра биометрических технологий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
«Магнит» и Т-банк запустили продажу энергетиков по биометрии

© Ferra.ru

Услуга доступна при заказе через раздел «Супермаркеты» в мобильном приложении Т-банка. Покупатель должен дать согласие на обработку данных и пройти биометрическую верификацию, посмотрев в камеру телефона.

При получении заказа требуется повторно подтвердить личность через приложение и поднести свой смартфон к телефону курьера. Это гарантирует, что товар получает именно тот, кто его заказывал.

Сервис работает в ограниченном числе магазинов «Магнит» в Москве для пользователей, сдавших биометрию.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#биометрия