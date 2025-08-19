МАИ создал систему защиты авиадвигателей от пыли

Система использует воздух, отбираемый из компрессора двигателя. По специальным каналам он направляется в зону образования вихрей, создавая защитную воздушную завесу. Такое решение предотвращает попадание твёрдых частиц в силовую установку.

Как пояснил разработчик системы Илья Ушаков, аспирант МАИ, технология требует минимальных доработок конструкции самолёта. Воздух для работы системы берётся из того же источника, что и для системы кондиционирования.

Новшество особенно актуально для региональных и магистральных самолётов, работающих в аэропортах с недостаточно развитой инфраструктурой.