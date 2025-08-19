В России
Опубликовано 19 августа 2025, 18:59
1 мин.

МАИ создал систему защиты авиадвигателей от пыли

Разработка позволит самолётам летать с грунтовых ВПП
Специалисты Московского авиационного института (МАИ) разработали газодинамическую систему, защищающую авиационные двигатели от попадания пыли и мусора. Это решение позволит безопасно эксплуатировать самолёты в аэропортах с грунтовыми взлётно-посадочными полосами.
Система использует воздух, отбираемый из компрессора двигателя. По специальным каналам он направляется в зону образования вихрей, создавая защитную воздушную завесу. Такое решение предотвращает попадание твёрдых частиц в силовую установку.

Как пояснил разработчик системы Илья Ушаков, аспирант МАИ, технология требует минимальных доработок конструкции самолёта. Воздух для работы системы берётся из того же источника, что и для системы кондиционирования.

Новшество особенно актуально для региональных и магистральных самолётов, работающих в аэропортах с недостаточно развитой инфраструктурой.