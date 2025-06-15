Мантуров анонсировал утверждение нацпроекта «Биоэкономика» в 2025 году

Мантуров подчеркнул, что биоэкономика охватывает такие отрасли, как фармацевтика, сельское хозяйство, металлургия, микроэлектроника и оптоэлектроника с прогнозируемым объёмом потребления более 1 трлн рублей к 2036 году. Для ускорения технологического прогресса Россия разрабатывает новый национальный проект «Биоэкономика», направленный на интеграцию инновационных биотехнологий, возобновляемых биоресурсов и разработку новых материалов.

Мантуров сообщил, что наряду с национальным проектом «Космос» проект по биоэкономике готовится к официальному утверждению, что знаменует собой значительный прогресс в развитии инфраструктуры и потенциала биоэкономики страны.

«На прошлой неделе президенту докладывалось о двух национальных проектах, которые были подготовлены к утверждению. Это национальный проект "Космос" и национальный проект "Биоэкономика", который в целом подготовлен, но формально будет утверждаться в конце года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов», — сообщил Мантуров.