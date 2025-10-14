Опубликовано 14 октября 2025, 22:101 мин.
Мантуров поручил отсрочить введение новых правил утильсбора до 1 декабря 2025 г.В качестве компромисса
Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал указание Минпромторгу отложить введение новых расчётов утильсбора на один месяц.
Новые правила должны быть введены на месяц позже: не 1 ноября, а 1 декабря 2025 года.
Мантуров выразил уверенность, что можно найти компромиссное решение, которое устроит все заинтересованные стороны.
«Что касается обращения от общественной организации, которая поступила вчера в мой адрес, я уже дал поручение Антону Андреевичу (Алиханову. — Прим. ред.) и Минпромторгу рассмотреть возможность на предмет перенесения на месяц срока введения этого решения», — сказано в сообщении Мантурова.