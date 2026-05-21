Машина завтрашнего дня: Су-57 обзавелся вторым креслом

История Су-57 началась задолго до его первого полета — требования к истребителю пятого поколения ВВС сформулировали еще до распада Советского Союза. Военные хотели малозаметность, сверхманевренность и способность летать на сверхзвуке без форсажа, но лихие 90-е притормозили амбициозный проект. Официальное имя Су-57 получил лишь в 2017-м, а в серию пошел в 2019 году.

Сейчас самолет активно применяется в реальных боевых условиях, включая запуск управляемых ракет большой дальности класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» против современных систем ПВО и РЭБ. В декабре 2025 года Су-57 впервые поднялся в небо с новым двигателем "изделие 177", который жрет меньше топлива и выдает больше тяги.

Главная фишка Су-57 — композитные материалы и умная аэродинамика, которые делают его почти невидимкой для радаров. Искусственный интеллект снимает с пилота кучу рутины и превращает управление сложнейшей машиной в нечто более человеческое. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, даже одноместный Су-57 фактически двухместный — вторым пилотом выступает бортовой компьютер с ИИ.

Двухместная версия Су-57Д открывает новые горизонты: один летчик управляет самолетом, второй командует оружием и стаей беспилотников. Такая связка пилотируемой и беспилотной авиации — это уже «мостик» к истребителям шестого поколения, считает академик РАН Евгений Федосов.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов уверен: двухместная версия усилит позиции России на мировом рынке вооружений. Первый заказчик — Алжир — уже известен, а помимо Индии есть еще три-четыре потенциальных покупателя. Конфликты на Ближнем Востоке показали, что истребители четвертого поколения слишком уязвимы перед современными средствами ПВО — господство в воздухе теперь за теми, у кого есть машины пятого поколения.